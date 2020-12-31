Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kaybederek 1.475,26 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,65 puan azalışla 1.475,26 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve günün ilk yarısında 1.484,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.475,00 puan seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yılın son işlem gününde endeks ve endekse dayalı vadeli işlem kontratlarında oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.