Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 1.348,40 puana yükselirken, 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,51 puan artışla 1.348,40 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi’nde, Türkiye’ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato’da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.