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Borsa günün ilk yarısında sert düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7'yi aşan değer kaybıyla 4.584,48 puana geriledi.

07 Şubat 2023 | 13:25
Son Güncellenme: 07 Şubat 2023 | 13:34
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Borsa günün ilk yarısında sert düştü

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durduruldu.

Borsada devre kesicinin çalıştığı saat 13.04 itibarıyla BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 345,69 puan değer kaybederek 4.584,48'e indi. Toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,41 ve holding endeksi yüzde 7,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,88 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 9,47 ile spor oldu.

Analistler, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin bugün etkisini artırarak devam ettiğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle karışık bir seyiz izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Borsa İstanbul pay piyasalarında 13.24.18'de tek fiyat emir toplama ve 13.29.18'de eşleştirme gerçekleştirilmesinin ardından 13.34.18'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

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