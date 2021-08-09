Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 1.441,28 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan artışla 1.441,28 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni haftada yurt dışında ABD ve Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve İngiltere’de büyüme verilerinin, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yanı sıra iş gücü, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin izleneceğini söyledi.

Yoğun veri gündemi öncesinde küresel çapta yüksek seyreden risk iştahının Asya borsaları üzerinden yeni haftaya da taşındığına dikkati çeken analistler, öğleden sonra ABD’de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.