Günün ilk yarısında güçlü yükselen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.722,43 puan artarak 104.746,77 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 2,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 7,38 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin azalan endişelerle birlikte ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, Borsa İstanbul’da da küresel pay piyasalarına paralel güçlü alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.