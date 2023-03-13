ARA
Bist 100
5384,56
0%
Bist 100
Dolar/TL
18,978
0,0541%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3385
0,8013%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0717
0,7332%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1143,16
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa haftaya sınırlı yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 artışla 5.414,87 puandan başladı.

13 Mart 2023 | 10:07
0
Borsa haftaya sınırlı yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,31 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.414,87 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,13 azalışla 5.384,56 puandan kapandı.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1142,88 0,36%
  • ALTIN ONS 1873,21 0,31%
  • BIST 100 5384,56 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9775 0,0514%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3434 0,8255%
  • EURO/USD 1,072 0,7614%
  • INGILIZ STERLINI 1,20993 0,61411%
  • JAPON YENI 134,579 -0,209%
  • KANADA DOLARI 1,37509 -0,591%
  • RUS RUBLESI 75,71 -0,2503%
Günün En Çok Okunanları
LGS tarihi belli oldu
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
Bakan Varank'ın acı günü
GERİ
İLERİ
LGS tarihi belli oldu
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL