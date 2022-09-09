Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 kazançla 3.521,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,49, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile spor oldu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın dün beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcı anketi, yurt dışında ise ABD, Avro Bölgesi, İngiltere ve Almanya’da enflasyon, ABD, Çin ve Japonya’da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.