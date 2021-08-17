Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 1.453,46 puana geriledi.

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,78 puan azalışla 1.453,46 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,03 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34’ü yükseldi, 61’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Petkim, Arçelik, Kardemir (D) Grubu ile Şişe ve Cam oldu.

Analistler, makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasının yanı sıra artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu paralelde yeniden devreye alınan kısıtlama tedbirlerinin pay piyasalarında satış baskısı yarattığını, jeopolitik risklerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yatırımcıların tahvil piyasasına yöneliminin artmasıyla tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketlerin ivme kazandığına işaret eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın öğretmen ve öğrencilerle bir araya geleceği geniş katılımlı toplantıda yapacağı açıklamalar ile yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışları verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Altının onsu 1.794 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1772 sterlin/dolar paritesi 1,3800 ve dolar/yen paritesi 109,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4050 liradan, avro 9,8990 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 69,0 dolardan işlem görüyor.