Borsa ilk yarıda rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 5.408,80 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,41 puan ve yüzde 0,08 değer kazancıyla 5.396,31 puan oldu. Toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,31 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın artabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altının onsu 1.807 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,60, bileşik getirisi yüzde 8,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 132 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6610 liradan, avro 19,8500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 artışla 1.807 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 80,8 dolardan işlem görüyor.