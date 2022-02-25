Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,37 artışla 1.913,77 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,39 puan değer kazanarak 1.913,77’ye çıktı. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 4,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,95 ile metal, eşya, makina, tek kaybettiren yüzde 1,28 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ile küresel çapta artan risk algısının açıklanan yaptırımlarla nispeten yatıştığını belirterek, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını, bu kapsamda yapılacak sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını vurgulayan analistler, bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini ifade etti.

Analistler, veri gündeminde öğleden sonra yurt dışında ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.