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  • Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (19-23 Aralık 2022)

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (19-23 Aralık 2022)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,61 kazançla tamamladı.

24 Aralık 2022 | 11:53
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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (19-23 Aralık 2022)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,61 kazançla 5.454,79 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.267,74 puanı, en yüksek 5.515,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,62 artışla 5,322,05 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 5,05 kazançla 8.927,38 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,20 primle 4.645,63 puana yükselirken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,42 azalışla 6.101,90 puana geriledi.

GSD Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,86 ile GSD Holding oldu. GSD Holding’i yüzde 20,76 ile Gübre Fabrikaları TAŞ, yüzde 19,83 ile Enka İnşaat ve Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,81 ile Global Yatırım Holding, yüzde 6,74 ile Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret, yüzde 6,33 ile Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 264 milyar 392,3 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 195 milyar 684 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 195 milyar 10,6 milyon lirayla Koç Holding oldu.

 

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