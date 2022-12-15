Borsa İstanbul'da gong, Birikim Varlık Yönetim AŞ için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, varlık yönetim şirketlerinin, finans sisteminin devamlılığını destekleyen önemli yapı taşları olduğunu belirterek, Birikim Varlık'ın, bu halka arzda yeni ortak olan yatırımcıların kattığı güç ile yönettiği varlık miktarını büyütmeyi planladığını kaydetti.

Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleşen halka arzlarda şirketlere ortak olan yeni yatırımcılardan ve borsada işlem yapan tüm yatırımcılardan beklentilerinin, yatırım kararlarını alırken, doğru bilgiye ve doğru kaynağa dayanarak karar vermeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızdan, sosyal medyaya itibar etmemelerini, değersiz haberlere ve söylentilere kulak asmamalarını, şirketlerin finansal bilgilerini, faaliyetlerini ve haberlerini doğru kaynaklardan öğrenmelerini, şirket ile ilgili gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki özel durum açıklamalarından takip etmelerini bekliyoruz. Yatırımcılarımızdan, yatırım kararlarını verirken beraber çalıştıkları aracı kurumların yatırım danışmanlarının tavsiyelerini muhakkak dinlemelerini ve çalıştıkları aracı kurumların araştırma raporlarını incelemelerini bekliyoruz.

Birikim Varlık Yönetim, halka arzda gelen yüksek taleple yaklaşık 170 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 538 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Birikim Varlık Yönetim'e, borsamız ailesine 'hoş geldiniz' diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Birikim Varlık'a yeni ortak olanların sorumluluğunu üstümüzde hissediyoruz"

Birikim Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ise halka arza gelen talebe değinerek, bunun halkın kendilerine olan güvenini gösterdiğini söyledi.

Altınbaş, Birikim Varlık'a yeni ortak olanların sorumluluğunu üstlerinde hissettiklerini ifade ederek, halka arz sürecindeki çalışmalarından ötürü Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Halk Yatırım'a teşekkürlerini iletti.

Kurumların, şirketlerin halka açılmasında yol gösterici olmasının önemini vurgulayan Altınbaş, "Şirketler, ülkemizin kalkınması için çok önemli. Yaptığımız işleri kurumsal yapabilmemiz için halkın desteğinin yanımızda olması lazım. Dolayısıyla halk bize yatırım yapabilsin ki büyümemiz öbür ülkelerin şirketlerine göre güçlü olabilsin." diye konuştu.

Birikim Varlık Yönetim AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Özyapar da şirketin talep toplarken halka arz büyüklüklerini 170,4 milyon TL olarak belirlediklerini, toplam 3,7 milyar TL talep geldiğini, bu sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.