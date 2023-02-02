ARA
Bist 100
4766,05
1,12%
Bist 100
Dolar/TL
18,8172
0,0324%
Dolar/TL
Euro/TL
20,6957
0,1292%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0999
0,096%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1183
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu

Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 33,7 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

02 Şubat 2023 | 11:30
0
Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, ocakta yüzde 0,7 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 33,7 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Analistler, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı çıkışla dikkati çektiğini belirtti. Deneyimli teknik adamın 4 sezon (2015-2019) görev yaptığı ilk döneminde Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, son maçlardaki başarılı sonuçlarla iyi bir grafik çiziyor.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar da geçen ay yatırımcısına yüzde 18,7 kazandırdı. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, yeşil sahalarda da başarılı bir performans sergiliyor.

Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve kadrosunu da Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi önemli oyuncularla takviye eden sarı kırmızılı kulüp, şampiyonluk yarışının en iddialı ekibi olarak mücadelesine devam ediyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor yatırımcısını üzdü

Fenerbahçe ve Trabzonspor ise geçen ay yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe hisseleri yüzde 12,5, Trabzonspor hisseleri de yüzde 16,7 değer kaybetti.

Analistler, özellikle Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilmesi sonrası hisselerinde dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Ligde zirveden uzakta olan Trabzonspor, borsada da iç açıcı bir performans sergilemiyor.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, geçen ayı 6 milyar 314 milyon 924 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 5 milyar 70 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 995 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 1 milyar 905 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin ocak ayı getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

ŞirketAralık 2022 kapanış fiyatı (TL)Ocak 2023 kapanış fiyatı (TL)Ocak 2023 aylık değişim (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Beşiktaş5,947,9433,71.905.600.000
Galatasaray7,919,3918,75.070.600.000
Fenerbahçe72,9063,80-12,56.314.924.000
Trabzonspor4,793,99-16,71.995.000.000
0
  • ALTIN GRAM - TL 1183 0,13%
  • ALTIN ONS 1955,5 0,1%
  • BIST 100 4766,05 1,12%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8172 0,0324%
  • EURO/TURK LIRASI 20,6957 0,1292%
  • EURO/USD 1,0999 0,096%
  • INGILIZ STERLINI 1,23321 -0,34023%
  • JAPON YENI 128,723 -0,081%
  • KANADA DOLARI 1,32742 -0,10461%
  • RUS RUBLESI 70,065 0,2576%
Günün En Çok Okunanları
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Fed sonrası piyasalar: Gram altın yeni rekorunu kırdı, Bitcoin yükselişe geçti
Fed sonrası piyasalar: Gram altın yeni rekorunu kırdı, Bitcoin yükselişe geçti
'Dolarsızlaşma' süreci hız kazanıyor: Son hamle iki Latin Amerika ülkesinden
GERİ
İLERİ
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Fed sonrası piyasalar: Gram altın yeni rekorunu kırdı, Bitcoin yükselişe geçti
'Dolarsızlaşma' süreci hız kazanıyor: Son hamle iki Latin Amerika ülkesinden
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL