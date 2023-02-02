ARA
Bist 100
4752,24
0,82%
Bist 100
Dolar/TL
18,8069
-0,0223%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5391
-0,6286%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,092
-0,6161%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1159,35
-1,87%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme: Yarın başlıyor...

Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme: Yarın başlıyor...

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinin günlük kaybının yüzde 3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi.

02 Şubat 2023 | 20:16
Son Güncellenme: 02 Şubat 2023 | 20:19
0
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme: Yarın başlıyor...

Borsa İstanbul'un, BIST 100 endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik geliştirme hakkında yaptığı açıklama kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamaya göre, pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

İlgili uygulama yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan değişiklik kapsamında güncellenen pay piyasası prosedürüne Borsa İstanbul'un internet sayfasından erişebilecek.

Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1159,1 -1,89%
  • ALTIN ONS 1916,88 -1,88%
  • BIST 100 4752,24 0,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8067 -0,0234%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5407 -0,6207%
  • EURO/USD 1,0923 -0,5925%
  • INGILIZ STERLINI 1,22604 -0,91966%
  • JAPON YENI 128,329 -0,387%
  • KANADA DOLARI 1,33136 0,1919%
  • RUS RUBLESI 70,065 0,2576%
Günün En Çok Okunanları
Fed sonrası piyasalar: Gram altın yeni rekorunu kırdı, Bitcoin yükselişe geçti
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
GERİ
İLERİ
Fed sonrası piyasalar: Gram altın yeni rekorunu kırdı, Bitcoin yükselişe geçti
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
'Dolarsızlaşma' süreci hız kazanıyor: Son hamle iki Latin Amerika ülkesinden
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL