Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri

Borsa İstanbul'un, pay piyasası alım satım sistemine ilişkin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugünden itibaren geçici olarak bazı tedbirler alındı.

Tedbirler kapsamında;

Açığa satış işlemleri yasaklanacak. Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bilgilendirilecek.

Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak.

Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcılar, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilecek.

Ayrıca, Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak.

8 şirketin hisseleri işleme kapatıldı

Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.



Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, deprem bölgesinde bulunan ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin özel durum açıklaması yapıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

İşlem sırası geçici olarak durdurulan şirketler şöyle:

Sasa Polyester Sanayi AŞ (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ

İskenderun Demir ve Çelik AŞ

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ve Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ.

Borsa haftaya düşüşle başladı

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,36 azalışla 4.879,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,17 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4.879,46 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 5,30'la sigorta, tek kazandıran yüzde 5,44'le taş, toprak oldu.