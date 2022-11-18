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Borsa İstanbul'a iki yeni endeks geliyor

18 Kasım 2022 | 10:00
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:09
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Borsa İstanbul'a iki yeni endeks geliyor
Borsa İstanbul, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ve BIST Katılım Temettü Endeksi'ni hesaplamaya başlayacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada 21 Kasım'dan itibaren hesaplanmaya başlanacak olan iki yeni endeks hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nin sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketler arasından büyük ve likit olanların seçilerek oluşturulduğu kaydedildi.

Endeks için, belirlenen asgari sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından günlük ortalama işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 25 şirketin seçileceği aktarılan açıklamada, "Sürdürülebilirlik notları ise, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de olduğu gibi Refinitiv tarafından sağlanıyor. Bu yeni endeks ile sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni bir karşılaştırma ölçütü ve dayanak varlık sunulmuş oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BIST Katılım Temettü Endeksi'nin ise BIST Katılım Tüm ve BIST Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluştuğu bildirildi.

Buna göre, hesaplanmaya başlanan BIST Katılım Temettü Endeksi ile, yatırım kararlarını katılım finans ilkelerine göre veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından temettü ödeme alışkanlığı olanları kolaylıkla belirleyerek yatırım yapabilmesi mümkün olacak.
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