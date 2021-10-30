Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,85 kazançla 1.522,04 puandan tamamlandı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 24,78 ile Sarkuysan, en çok değer kaybeden yüzde 7,01 ile Türk İlaç Serum oldu. En yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk sırada 11 milyar 165 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,78 ile Sarkuysan oldu. Sarkuysan’ı, yüzde 24,01 ile Erbosan, yüzde 22,70 ile Ziraat GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,01 ile Türk İlaç Serum, yüzde 6,76 ile Halk GMYO ve yüzde 4,56 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 165 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 317 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 3 milyar 448 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 68 milyar 915 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 65 milyar 129 milyon lirayla Ford Otosan ve 61 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

En fazla değer kazanan 10 hisse:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 18,48 14,81 24,78 Erbosan 117,00 94,35 24,01 Ziraat GMYO 2,00 1,63 22,70 Gübre Fabrik. 68,75 58,80 16,92 Gözde Girişim 6,69 5,87 13,97 Doğuş Otomotiv 36,32 32,98 10,13 Anadolu Grubu Holding 27,46 25,00 9,84 Sasa Polyester 31,04 28,26 9,84 Garanti Bankası 9,85 9,12 8,00 İş Y. Men. Değ. 16,00 14,83 7,89

En fazla değer kaybeden 10 hisse

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 9,82 10,56 -7,01 Halk GMYO 2,62 2,81 -6,76 Bera Holding 9,62 10,08 -4,56 Biotrend Çevre ve Enerji 26,34 27,50 -4,22 Türk Traktör 164,90 172,00 -4,13 Türkiye Sigorta 4,89 5,10 -4,12 Aygaz 18,30 18,70 -2,14 Logo Yazılım 42,50 43,30 -1,85 Kervan Gıda 11,53 11,74 -1,79 Albaraka Türk 1,77 1,80 -1,67

İşlem hacmi en yüksek 10 hisse