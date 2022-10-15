Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,66 kazançla tamamladı. En çok yükselen hisseler sırasıyla Girişim Elektrik, Kontrolmatik Teknoloji ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,66 kazançla 3.626,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.510,86, en yüksek 3.640,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,87 artışla 3.515,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,17 primle 5.830,77 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,56 kazançla 3.101,09 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,82 artışla 3.646,07 puana yükseldi.

Girişim Elektrik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,53 ile Girişim Elektrik oldu. Girişim Elektrik’i yüzde 27,00 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 25,09 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,01 ile Tekfen Holding, yüzde 6,29 ile İş Finansal Kiralama, yüzde 6,23 ile Gübre Fabrikaları TAŞ şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 191 milyar 968 milyon lirayla Sasa Polyester, 130 milyar 345,2 milyon lirayla Koç Holding ve 124 milyar 200 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.