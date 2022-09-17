Borsa İstanbul bu hafta yüzde 4,09 düştü. Bu hafta en çok yükselen hisseler ise Borusan Yatırım Pazarlama, Parsan Makina Parçaları Sanayi ve ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,09 kayıpla 3.377,33 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.277,43, en yüksek 3.715,28 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 9,49 azalışla 3.460,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 düşüşle 5.267,06 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi yüzde 1,10 kazançla 2.677,57 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,10 artışla 3.558,73 puana yükseldi.

Borusan Yatırım Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,06 ile Borusan Yatırım Pazarlama oldu. Borusan Yatırım Pazarlama’yı yüzde 23,24 ile Parsan Makina Parçaları Sanayi, yüzde 20,54 ile ASELSAN izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 27,56 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, yüzde 22,55 ile İş Bankası (C), yüzde 20,54 ile Halkbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 124 milyar 259 milyon lirayla Koç Holding, 124 milyar 152 milyon lirayla Ford Otosan ve 123 milyar 536 milyon lirayla Sasa Polyester oldu.

Döviz ve altın geriledi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 azalışla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,93 kayıpla 6 bin 600 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,22 değer kazanarak 18,2810 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,03 yükselişle 18,3170 lira oldu.

Geçen hafta 21,1770 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,12 kayıpla 20,9400 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,13 değer kaybederek 19,0000 liradan alıcı buldu.