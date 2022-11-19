Haftayı ortalama yüzde 1,60 kazançla tamamlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bu hafta en çok yükselen hisseler Albaraka Türk, Karsan Otomotiv ve Jantsa Jant Sanayi oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,60 kazançla 4.526,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.446,58 puanı, en yüksek 4.784,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,27 artışla 4.285,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,51 primle 7.521,17 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,29 artışla 4.793,46 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi ise yüzde 1,15 kayıpla 3.873,15 puana geriledi.

Albaraka Türk en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,90 ile Albaraka Türk oldu. Albaraka Türk’ü yüzde 34,77 ile Karsan Otomotiv, yüzde 31,38 ile Jantsa Jant Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 38,51 ile Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,67 ile Net Holding, yüzde 10,35 ile Pegasus Hava Yolları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 340 milyar 630,3 milyon lirayla Sasa Polyester, 159 milyar 634,8 milyon lirayla Koç Holding ve 149 milyar 347,3 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 azalışla 1.050 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 kayıpla 7 bin 35 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 18,6210 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,60 artışla 19,2350 lira oldu.

Geçen hafta 21,8550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,43 kazançla 22,1670 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,06 değer kaybederek 19,5540 liradan alıcı buldu.