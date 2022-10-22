Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 8,48 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisseler sırasıyla Smart Güneş Teknolojileri, Girişim Elektrik Sanayi ve Türk Prysmian Kablo oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,48 kazançla 3.934,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.641,40, en yüksek 3.952,22 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 11,17 artışla 3.908,01 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,49 primle 6.209,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,62 kazançla 3.368,43 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,93 artışla 4.044,41 puana yükseldi.

Smart Güneş Teknolojileri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 76,82 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu. Smart Güneş Teknolojilerini yüzde 61,31 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 30,19 ile Türk Prysmian Kablo izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,07 ile Petkim, yüzde 3,86 ile Tekfen Holding, yüzde 2,58 ile Odaş Elektrik Üretim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 208 milyar 656 milyon lirayla Sasa Polyester, 144 milyar 165,8 milyon lirayla Koç Holding ve 135 milyar 171 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.