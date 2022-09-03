Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,44 kazançla 3.222,74 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.110,60 puanı, en yüksek 3.228,88 puanı gördü. Bu hafta en çok yükselen hisseler VakıfBank, Halkbank ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik oldu.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,13 artışla 3.358,21 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,75 primle 5.036,62 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,74 kazançla 2.529,57 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,71 artışla 3.175,36 puana yükseldi.

VakıfBank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 51,64 ile VakıfBank oldu. VakıfBank’ı yüzde 38,37 ile Halkbank, yüzde 29,38 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,43 ile ARD Grup Bilişim Teknolojileri , yüzde 6,40 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 5,36 ile Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 616 milyon lirayla Sasa Polyester, 117 milyar 379,4 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 117 milyar 158,5 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.