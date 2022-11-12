Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,66 kazançla 4.455,53 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.230,14 puanı, en yüksek 4.552,44 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,69 artışla 4.149,82 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,65 primle 7.266,45 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,04 kazançla 3.918,28 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,55 artışla 4.552,82 puana yükseldi.

Hektaş Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,53 ile Hektaş Ticaret oldu. Hektaş Ticaret’i yüzde 31,49 ile Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik, yüzde 28,85 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 25,79 ile Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,66 ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,12 ile Aydem Yenilenebilir Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 331 milyar 832,6 milyon lirayla Sasa Polyester, 157 milyar 986,45 milyon lirayla Koç Holding ve 153 milyar 870 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,93 artışla 1.050,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,92 kazançla 7 bin 40 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,37 değer kaybederek 18,5450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,49 artışla 19,1200 lira oldu.

Geçen hafta 21,1110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,52 kazançla 21,8550 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,32 değer kazanarak 19,5660 liradan alıcı buldu.