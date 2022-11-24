Borsa İstanbul’da gong Sanica Isı Sanayi AŞ’nin halka arzı için çaldı. Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, “54 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem önceliğimiz yurtdışı yatırımlarımız olacak.” dedi.

Gong töreninde konuşan Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu da yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra bu dönemde yabancı kurumsal yatırımcıların da halka arzlarına yüksek ilgi göstermesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 167 bine yakın yeni ortağın güvenin getirdiği sorumluluk bilinciyle yollarına dünden daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade eden Fatinoğlu, “Daha net ifadeyle yatırımcılardan aldığımız destekle Sanica Isı olarak ‘global marka’ olma hedefimize bir adım daha yaklaştık.” ifadesini kullandı.

Halka arza liderlik eden Gedik Yatırım, eş lider İntegral Yatırım’ın yönetici ve çalışanlarına halka arz sürecindeki başarılı yönetimleri ve emekleri için teşekkür eden Nesimi Fatinoğlu, ayrıca konsorsiyumda yer alan 34 aracı kurum ve sermaye piyasası çalışanlarına halka arz sürecindeki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Fatinoğlu, Sanica Isı’nın Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde gerçekleştirdiği panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

Fatinoğlu, şunları kaydetti:

“Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde tamamen yerli ve milli üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçalarını dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem önceliğimiz yurtdışı yatırımlarımız olacak. Hedeflediğimiz yatırımları hızla hayata geçirdiğimizde vergisel avantajlarla yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı kazanacağız. Böylece yurt dışında var olduğumuz pazarlarda konumumuzu güçlendirmenin yanında yeni pazarlara daha avantajlı bir şekilde girme şansı yakalayacağız. Sanica Isı olarak bugünden itibaren yurt dışı fırsatları değerlendirerek yatırımlarımızı hızla hayata geçireceğiz.”

“Sanica Isı’nın başarısı hazırlığı devam eden halka arzlar için güzel bir örnek”

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun da, Sanica Isı halka arzına gelen yüksek taleple, yaklaşık 801 milyon lira tutarında halka arz geliri ve 166 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz olduğunu bildirdi. Ergun,lı halka arzının bu açıdan, hazırlığı devam eden halka arzlar için güzel bir örnek olduğunu ifade etti.