2017’de üç, 2018’de dokuz, 2019’da altı şirket halka arz olurken 2020’nin sekiz ayında da dört şirket yüksek taleple borsaya kote edildi.

İlk aşamada halka arz için 18 şirketin ismi geçiyor. Yaklaşık 10 şirket ise halka arz süreciyle ilgili resmi başvuruda bulundu. Piyasalarda halka arz hareketi başladı.

ARD Grup Bilişim, Bayrak Taban Sanayi, Fade Gıda ve önceki hafta Dinamik Isı Yalıtım’ın halka arz edilmesiyle 2020’nin sekiz ayında toplam dört şirket, borsaya açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunan ve yakın dönemde halka arz olabilecek 10’dan fazla da şirket bulunuyor. Bu yıl için de genel kanı, son yıllarda olduğu gibi yüksek sayıda halka arzın görülebileceği yönünde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.