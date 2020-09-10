Borsa İstanbul yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla “Yatırımcı Rehberi” hazırladı.

Borsa İstanbul, sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcılara yol göstermek için hazırlanan bir rehber ile yatırımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Borsa istanbul tarafından hazırlanan rehberde, piyasalar hakkında genel bilgilerin yanı sıra; nasıl yatırımcı olunur, Borsa İstanbul aracılığıyla bir şirkete ortak olduğunuzda hangi haklara sahip olursunuz, yatırım kararını nasıl vermelisiniz, yatırımlarınızdaki güvenceniz nedir ve doğru bilgiye nerden ulaşabilirsiniz gibi konularda detaylı bilgi sağlanıyor.

Güvenli bilgiye erişimin öneminin vurgulandığı rehberde yatırım kararı vermekten, bir şirkete ortak olunduğunda hangi haklara sahip olunacağına dek temel bilgiler yer alıyor.