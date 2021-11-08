Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 1.599,94 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.599,94 puanla zirvesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puanlık değer kazancıyla 1.599,37 seviyesinde bulunuyor. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile turizm oldu.