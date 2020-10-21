Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,54 ile KOBİ Sanayi oldu.
Dün 1.210,41 puanla 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, bugün bu rekoru 1.211,51 puana taşıdı ve 6 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,81 puan ve yüzde 0,14 yükselerek 1.336,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42’si prim yaptı, 54’ü geriledi. Garanti Bankası, Türkiye Sigorta, Şişecam, Turkcell ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİSTLERİN YORUMU NE? *
Analistler, ABD’de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.
YARIN GÖZLER MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA *
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güveni, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ *
AA Finans’ın TCMB’nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.
24 Eylül’deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilmişti.
- Merkez Bankası faiz artıracak mı? Ekonomistler ne bekliyor?
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ALTININ ONSU *
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.921,09 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artışla 484 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8125 lira, satışta 7,8438 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8706 lira, satışta 7,9021 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,47’den, bileşik getirisi de yüzde 13,92’den gerçekleşti.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,10 azalışla 42,09 dolardan işlem görüyor.
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