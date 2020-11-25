Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.325,47 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,31 ile orman kağıt basım oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.341,91 puana taşıdı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 1.471,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 59’u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Analistler, yurt içi piyasaların, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını ve BIST 100 endeksinin rekor tazelediğini belirtti.

Akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistiklerinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.300 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.