Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.292,99 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,27 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Günün ilk yarısında banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde yükselerek 1.309,98 puanla tüm zamanların zirvesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında banka hisselerindeki kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de tüm zamanların en yüksek kapanış performansını gösterdi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ OLUMLU HABER AKIŞI *

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” açıklamaları sonrası geçen hafta artan Türk lirası varlıklara ilginin, yeni haftada da devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in konuşmasının yanı sıra ABD’de sanayi üretimi endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA GÜN SONU VERİLERİ *

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,70 puan artarak 1.292,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 13,41 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.304,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.291,48, en yüksek 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 kazanımla 1.292,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 1.438,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52’si prim yaptı, 40’ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Pegasus ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.889,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 azalarak 467 bin 500 liradan tamamladı.

DÖVİZ KURLARI *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6697 lira, satışta 7,7004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6244 lira, satışta 7,6549 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1837, sterlin/dolar paritesi 1,3190, dolar/yen paritesi de 104,57düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,02 yükselişle 44,54 dolardan işlem görüyor.