Geçmişte Türkiye’de bankaların faizleri sınırlaması ile tasarruf sahipleri yüksek faiz veren bankerlere yönelmiş ancak bu kez de 1982’de Banker Krizi ile 200 binden fazla tasarruf sahibi müşkül durumda kalmıştı. Bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu oluşturulmuş, hazırlıklar sonunöda 3 Ocak 1986’da borsada ilk işlemler başlamıştı.1989’da 32 sayılı kararname ile yabancılara da yatırım imkanı tanındı. Borsadaki şirket sayısı 17 ile başlayıp 400’ü aşarken en büyük 100 şirketi izlemek için 1995’te İMKB 100 Endeksi oluşturulmuştu. BIST-30 1996 sonu, BIST-50 1999 sonu hesaplanmaya başladı.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, borsanın tarihinde ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Yunus Kaya analizinde şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Başlangıcı açılış günü kabul edilse de 1995’den beri daha net gösterge olan BIST-100 Endeksi, neler görmüş neler geçirmiş ama hiç 12 gün üst üste yükselmemişti. 2012, 2016 ve 2019’da 11 günlük ralliler olmuştu. Mayıs-Haziran 2020 döneminde bu gerçekleşti. Evet, dün itibariyle 12 gün BIST-100 Endeksi aralıksız yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. 1993’de 12 günlük borsanın ard arda bir serisi olduğu bilindiğinden “egale etti” de diyebiliriz. Bakalım bugün nasıl bitecek? Bugün, tarihi bir güne şahitlik yapabiliriz.”