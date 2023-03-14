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14 Mart borsa ve piyasalarda gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybederek günü 5.207,32 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

14 Mart 2023 | 18:57
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14 Mart borsa ve piyasalarda gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,87 puan azalarak 5.207,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,20 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.331,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.207,32, en yüksek 5.347,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 azalışla 5.207,32 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,61 ile kimya, petrol, plastik oldu.
  • Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 2,10, sanayi endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 137,26 puan ve yüzde 2,34 düşüşle 5.732,44 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi. 
  • ASELSAN, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelere karşın ülkede açıklanan şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimalleri güçlendirdiğini ve ABD ve Avrupa borsalarının pozitif seyrettiğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Çin'de sanayi üretimi ve işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

- Altının onsu 1.905,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.905,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazanımla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9381 lira, satışta 19,0140 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9361 lira, satışta 19,0120 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 134,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 79,7 dolardan işlem görüyor.

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  • INGILIZ STERLINI 1,21538 -0,24009%
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  • KANADA DOLARI 1,36704 -0,44351%
  • RUS RUBLESI 75,295 -0,3375%
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