16 Mart borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 108,02 puan artarak 5.229,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 36,65 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 5.158,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.129,83, en yüksek 5.230,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 5.229, 58 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 2,76 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,13 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94, teknoloji endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 2,01 ve hizmetler endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 114,75 puan ve yüzde 2,03 yükselişle 5.774,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi.

İş Bankası (C), Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, refinansman faizinin yüzde 3,50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,75'e yükseltti.

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla küresel risk iştahının toparlandığını belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

- Altının onsu 1.917,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.917,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 1 milyon 177 bin 490 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9623 lira, satışta 19,0383 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9450 lira, satışta 19,0209 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2100, dolar/yen paritesi de 132,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.