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17 Mart borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kaybederek günü 5.136,44 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

17 Mart 2023 | 19:23
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17 Mart borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93,14 puan azalarak 5.136,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,11 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 5.277,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.136,44, en yüksek 5.291,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 azalışla 5.136,44 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,21 ile ulaştırma oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 148,69 puan ve yüzde 2,57 düşüşle 5.625,98 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. 
  • İş Bankası (C), ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Oyak Çimento, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlara karşın yatırımcıların bu adımların yeterli olmayabileceğine yönelik endişelerinin devam ettiğini belirtti.

YENİ HAFTADA GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini ifade etti.

Fed'in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktığını dile getiren analistler, haftaya veri gündeminde yurt içinde tüketici tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut satışları, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Zew endeksleri, Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.

- Altının onsu 1.960,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.960,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 kayıpla 1 milyon 174 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9652 lira, satışta 19,0412 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9623 lira, satışta 19,0383 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 132,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,2 azalışla 72 dolardan işlem görüyor.


 

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