Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 1.133,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,44 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının iyi gelmesiyle pozitif eğilimini sürdürdü.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,98 ve teknoloji endeksi yüzde 3,47 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,83 puan ve yüzde 1,95 yükselerek 1.245,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76’sı prim yaptı, 20’si geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

PİYASALAR ABD SEÇİMLERİNE ODAKLANDI *

Analistler, ABD’de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre, Demokrat Joe Biden’ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın 7,2 puan önünde bulunduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ *

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76’ya çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.890,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 artarak 512 bin 600 liradan tamamladı.

DÖVİZ KURLARI *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3701 lira, satışta 8,4037 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3024 lira, satışta 8,3357 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,73’ten, bileşik getirisi de yüzde 15,27’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1635, sterlin/dolar paritesi 1,2905, dolar/yen paritesi de 104,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 yükselişle 38,39 dolardan işlem görüyor.