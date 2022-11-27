Üçüncü çeyrek bilançolarında, yükselen enerji ve gıda fiyatlarını satışlarına yansıtabilen, ihracatı yüksek şirket ve sektörler öne çıktı. Uzmanlara göre; son çeyrekte ise dış koşullardaki bozulma nedeniyle imalatçı ve ihracatçı şirketlerin performansı baskılanabilir.

Borsa İstanbul’da (BİST), bir bilanço sezonunun daha sonuna geldik. 2022’nin temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğine ilişkin finansallar geçen hafta itibarıyla tamamlandı.

Piyasadaki genel beklenti, borsa şirketlerinin güçlü net kâr ve net satış büyümesine imza atacağı yönündeydi. Yapı Kredi Yatırım analistleri; üçüncü çeyrekte, çeyreksel olarak yüzde 81 ile hem yüksek olan hem de artan enflasyonun, inceledikleri tüm endüstri şirketlerinin finansalları açısından en önemli ve belirleyici ortak tema olduğunu söylüyor.

Bunu döviz değişimlerinin ve baz etkisinin izlediğini kaydeden kurum analistleri; üçüncü çeyrekte döviz değişimlerinin alışıldığı üzere sadece zayıf TL’yi değil, bu sefer Euro’nun dolar karşısındaki değer kaybını da içerdiğine dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.