Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,56 ile Doğuş Otomotiv olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 9,43 ile Sarkuysan oldu. En yüksek işlem hacmi sıralamasında da ilk sırada 22 milyar 914 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı: