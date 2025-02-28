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Borsada bugün temettü teklifi açıklayan 8 şirket

Borsa İstanbul'da bugün 8 şirket, yönetim kurullarının temettü dağıtma tekliflerini KAP'a bildirdi.

28 Şubat 2025 | 21:31
Borsada bugün temettü teklifi açıklayan 8 şirket

Borsa İstanbul'da genel kurul onayına sunulacak temettü tekliflerini duyuran 8 şirket (saat 21:16 itibarıyla) şöyle:

1 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR)

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR) Pay başına brüt 4,2000000 TL, net 3,5700000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. Şirket ayrıca %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

2 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS) Pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belirlenmedi.

3 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN)

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN) Pay başına brüt 53,0000000 TL, net 45,0500000 TL temettü dağıtılması 26 Mart tarihli genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart 2025. Ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

4 FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (FMIZP)

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (FMIZP) Pay başına brüt 0,7050682 TL, net 0,5993079 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

5 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. (PSDTC)

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. (PSDTC) Pay başına brüt 1,7127377 TL, net 1,4558270 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih (Teklif Edilen) 31 Aralık 2025.

6 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC) Pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3400000 TL kar payı dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Nisan, ödeme tarihi ise 21 Nisan 2025.

7 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 6,8840578 TL, net 5,8514490 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 2,9257245'er TL. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ikinci taksit için 2 Eylül 2025.

8 VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD) / DAĞITMA TEKLİFİ

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD) / DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,3896153 TL, net 0,3311730 temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklife göre tarih henüz netleşmedi. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 31 Aralık 2025.
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Borsanın yeni şirketinden temettü kararı
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
28 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftanın verileri
Borsadan 'yukarı adım' açıklaması: Bugün de devam edecek
TAB Gıda (TABGD) bilanço tarihini duyurdu
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