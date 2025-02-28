Borsa İstanbul'da genel kurul onayına sunulacak temettü tekliflerini duyuran 9 şirket (saat 22:30 itibarıyla) şöyle:

1 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR) Pay başına brüt 4,2000000 TL, net 3,5700000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. Şirket ayrıca %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

2 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS) Pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belirlenmedi.

3 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN) Pay başına brüt 53,0000000 TL, net 45,0500000 TL temettü dağıtılması 26 Mart tarihli genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart 2025. Ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

4 FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (FMIZP) Pay başına brüt 0,7050682 TL, net 0,5993079 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

5 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. (PSDTC) Pay başına brüt 1,7127377 TL, net 1,4558270 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih (Teklif Edilen) 31 Aralık 2025.

6 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC) Pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3400000 TL kar payı dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Nisan, ödeme tarihi ise 21 Nisan 2025.

7 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO) Pay başına brüt 12 TL, net 10,20 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi ise 7 Nisan 2025.

8 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 6,8840578 TL, net 5,8514490 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 2,9257245'er TL. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ikinci taksit için 2 Eylül 2025.