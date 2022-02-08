Borsa İstanbul’da, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanmakta olan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin (EBDKS) 17.00-18.00 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar (18.00’e kadar) geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Borsa İstanbul internet sitesinde yayınlanan duyuruda, EBDKS’de yapılan değişiklikler açıklandı.

Duyuruya göre, EBDKS’nin devreye girmesi halinde seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının otomatik olarak uygulanması kararlaştırıldı.

EBDKS’nin mevcut durumda 17.00-17.30 arasında devreye girmesi halinde yapılan uygulamalara ilişkin bu süre 17.00-18.00 olarak değiştirilirken, EBDKS’nin 17.30’dan sonra devreye girmesi halinde yapılan uygulamalar kaldırıldı.

Duyuruya göre, EBDKS’nin 17.00-18.00 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar (18.00’e kadar) geçici olarak durdurulmasına ve kapanış seansına dahil olan işlem sıralarında işlemlere kapanış seansı ile devam edilmesine karar verildi.

VİOP’ta, EBDKS nedeniyle işlemleri geçici olarak durdurulan dayanak varlıklara dayalı pay ve pay endeksi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemlerin 18.08’de sürekli işlem seansı ile yeniden başlatılması uygulamasına ise devam edileceği aktarıldı.

Borçlanma Araçları Piyasası bünyesindeki Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin seans sonuna kadar (17.30) geçici olarak durdurulması uygulamasına ise devam edileceği belirtildi.

9 ŞUBAT’TA YÜRÜRLÜĞÜ GİRİYOR

Duyuruda açıklanan değişikliklerin 9 Şubat’tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.