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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (10 Mayıs)

Borsa İstanbul'da dün 5 şirket genel kurul onayına sunulacak temettü tekliflerini, bir şirket ise kesinleşen temettü rakamını duyurdu.

11 Mayıs 2024 | 03:44
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (10 Mayıs)

Borsa İstanbul'da 10 Mayıs'ta KAP bildiriminde bulunan 6 şirket temettü teklifi/kararı duyurdu. İşte o açıklamalar:

1 DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER)

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER) Pay başına brüt 0,6278026 TL, net 0,5650223 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 03 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

2 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (AKSEN)

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (AKSEN) Pay başına brüt 1,3046971 TL, net 1,1742273 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 06 Haziran 2024; ödeme tarihi ise 10 Haziran 2024.

3 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL) Pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024.

4 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO) Pay başına brüt 4,0000000 TL, net 3,6000000 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı ha kullanım tarihi 28 Haziran 2024.

5 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO)

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO) Pay başına brüt 0,0418358 TL, net 0,0418358 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi ise 30 Eylül 2024.

6 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (FLAP)

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (FLAP) Flap'tan KAP'a yapılan bildirimde 2023 yılı kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararı duyuruldu. Pay başına brüt 0,0656430 TL, net 0,0590787 TL temettü ödenenecek. KAP bildirimde temettü tarihi belirtilmedi.
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