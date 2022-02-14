Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,94 azalışla 1.990,75 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,30 puan değer kaybederek 1.990,75’e indi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 2,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,38 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,93 ile inşaat oldu.

Analistler, artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının gündemin üst sıralarında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.