Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 22,13 puan artarak 1.533,55 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 9,37 puan ve yüzde 0,62 kazançla 1.520,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.509,18, en yüksek 1.533,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 1.533,55 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,48, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,09 puan ve yüzde 1,63 artışla 1.628,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 21’i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Odaş Elektrik ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|27,00
|24,72
|9,22
|Bursa Çimento
|12,98
|12,20
|6,39
|Sasa Polyester
|27,28
|25,90
|5,33
|Deva Holding
|31,76
|30,18
|5,24
|İş Y. Men. Değ.
|19,12
|18,20
|5,05
|Selçuk Ecza Deposu
|14,00
|13,33
|5,03
|GSD Holding
|2,63
|2,51
|4,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|2,88
|4,51
|Garanti Bankası
|10,10
|9,69
|4,23
|Koç Holding
|21,44
|20,60
|4,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,20
|21,42
|3,64
|Sabancı Holding
|11,26
|10,89
|3,40
|Akbank
|6,77
|6,55
|3,36
|Türk Telekom
|8,35
|8,08
|3,34
|Türk Traktör
|182,60
|176,70
|3,34
|Türkiye Sigorta
|7,64
|7,42
|2,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|1,39
|2,88
|İş Bankası (C)
|6,48
|6,30
|2,86
|Kerevitaş Gıda
|6,84
|6,65
|2,86
|Tat Gıda
|11,66
|11,34
|2,82
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
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