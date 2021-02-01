Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kazanarak günü 1.492,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi yüzde 2,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,38 ile turizm oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 1.500,00 puanın üstünü test etti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,14 puan ve yüzde 0,77 artışla 1.584,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73’ü prim yaptı, 26’sı geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Karsan Otomotiv, Garanti BBVA, Odaş Elektrik, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Dolar/TL, 7,1680’e kadar gerileyerek 7 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa’dan gelen olumlu haber akışı ve ABD’deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini belirtti.

ABD’deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

BIST100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 2.172.356.860 Karsan Otomotiv 1.627.557.305 Garanti Bankası 1.534.679.210 Odaş Elektrik 1.462.853.414 Şişe Cam 941.407.261 Kardemir (D) 884.371.252 Emlak Konut GMYO 775.721.920 Otokar 718.246.227 Gübre Fabrik. 714.594.780 Doğan Holding 705.457.315 Türk Hava Yolları 692.217.599 Ford Otosan 611.545.647 Eczacıbaşı İlaç 536.920.924 Yapı ve Kredi Bank. 531.319.991 GSD Holding 520.628.058 Petkim 481.679.004 Akbank 448.852.958 Koza Madencilik 409.827.110 Turkcell 378.095.321 İş Bankası (C) 377.007.066

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)