ARA
Bist 100
5384,56
-1,13%
Bist 100
Dolar/TL
18,9637
0,0292%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1811
0,5056%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0642
0,5979%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1136,37
1,87%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • 10 Mart borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?

10 Mart borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kaybederek günü 5.384,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 86,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

10 Mart 2023 | 21:51
0
10 Mart borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,66 puan azalarak 5.384,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,54 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 5.396,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.375,90, en yüksek 5.453,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 5.384,56 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,14 ile taş, toprak oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,90 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 5.930,26 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 62'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten 3,6'ya yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde yüzde 0,2 artarak 33,09 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde ocak ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, ücretlerde beklentilerin altında kaydedilen artışın, Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumunu yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini belirtti.

İstihdam verisi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 49'a geriledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirten analistler, haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olacağını aktardı.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, perakende satışlar, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, yıl sonunda ise cari işlemler hesabının 43,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1136,37 1,87%
  • ALTIN ONS 1863,82 1,81%
  • BIST 100 5384,56 -1,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9637 0,0292%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1811 0,5056%
  • EURO/USD 1,0642 0,5979%
  • INGILIZ STERLINI 1,20292 0,92542%
  • JAPON YENI 134,821 -0,961%
  • KANADA DOLARI 1,38373 0,03%
  • RUS RUBLESI 75,85 -0,0988%
Günün En Çok Okunanları
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
Bir şirket daha halka arz oluyor
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
GERİ
İLERİ
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL