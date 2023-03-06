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6 Mart borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 5.392,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

06 Mart 2023 | 19:28
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6 Mart borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 179,92 puan artarak 5.392,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 31,78 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.244,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.221,93, en yüksek 5.428,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 5.392,31 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 8,21 ve holding endeksi yüzde 5,34 değer kazandı.
  •  Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,55, sanayi endeksi yüzde 1,99, hizmetler endeksi yüzde 2,40 ve teknoloji endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 218,92 puan ve yüzde 3,82 yükselişle 5.951,45 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 12'si geriledi. 
  • Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 3 toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Senato'da yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de toptan stokların öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


 

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