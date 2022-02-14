Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,39 değer kaybıyla 2.001,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

TEK KAZANDIRAN TURİZM

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,17 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,63 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 2,99, hizmetler endeksi yüzde 2,24 ve teknoloji endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,36 puan ve yüzde 53,85 düşüşle 2.226,08 puandan kapandı.

BIST 100’DE 7 HİSSE PRİM YAPTI, 93’Ü GERİLEDİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7’si prim yaptı, 93’ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının gündemin üst sıralarında kalmaya devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktaran analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD’de ÜFE, Avro Bölgesi ve Japonya’da büyüme, Almanya’da Zew endekslerinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.865,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 kazançla 800 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5284 lira, satışta 13,5826 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,4839 lira, satışta 13,5379 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3520, dolar/yen paritesi de 115,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 azalışla 92,8 dolardan işlem görüyor.