Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 2.394,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,03 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 2.561,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41’i prim yaptı, 58’i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Sabancı Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.​​​​​​​

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken, resesyon ihtimalini güçlendiren verilerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya’da büyüme, Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.