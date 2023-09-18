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Borsada gün sonu rakamları (18 Eylül): Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 7.680,36 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

18 Eylül 2023 | 18:56
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Borsada gün sonu rakamları (18 Eylül): Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 281,62 puan azalarak 7.680,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 9,56 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek 7.952,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.678,83, en yüksek 7.952,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 azalışla 7.680,36 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 3,89 değer kaybetti. 
  • Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,83 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,84, sanayi endeksi yüzde 4,09, teknoloji endeksi yüzde 3,65 ve hizmetler endeksi yüzde 3,87 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,63 puan ve yüzde 3,20 düşüşle 8.104,59 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 92'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Şişecam, Tüpraş ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizinin sabit kalacağını hatırlatan analistler, dikkatlerin, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallere çevrildiğini bildirdi.

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planları olduğunu kaydetti.

TL'YE GEÇİŞ ADIMLARI

Öte yandan, TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidilerek tarih, 30 Haziran 2023'ten 31 Ağustos 2023'e alındı. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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  • EURO/USD 1,0695 0,3255%
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