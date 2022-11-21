Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kazanarak günü 4.570,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 3,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,99, hizmetler endeksi yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 3,49 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,92 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 4.945,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82’si prim yaptı, 18’i geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını, BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle faizi 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka’nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ile ABD’de Richmond Fed sanayi endeksinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.737,65 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.737,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre, yüzde 1,41 kayıpla 1 milyon 47 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5849 lira, satışta 18,6593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5815 lira, satışta 18,6560 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,19’dan, bileşik getirisi de yüzde 11,50’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0253, sterlin/dolar paritesi 1,1807, dolar/yen paritesi de 141,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,15 düşüşle 83,04 dolardan işlem görüyor.